"Help!" die Beatles sind wieder da

VELDEN. Am Samstag, 10. September, 20.30 Uhr vermittelt "Help!", die Beatles Tribute Band, im Bluesiana den Eindruck als wäre man bei einem Konzert der echten Beatles live dabei.Mit der originalgetreuesten Interpretationen von Beatles Songs, die es in der heutigen Musiklandschaft zu hören und bestaunen gibt.Das Verwenden beatlestypischen Outfits und der Einsatz verleichbarer Instrumente und die dadurch erzielte spezielle Soundqualität machen den gewissen Unterschied in den Live-Shows von "Help!".

Die Band besteht aus dem Bassisten und Sänger Ernie Mendillo, einer der Mitbegründer der New Yorker Band “The Brandos”, welche schon in den späten 80iger Jahren mit ihren Album “Honor among Thieves” und speziell mir der Singleauskopplung “Gettysburg” beachtliche Erfolge in den USA feierten.Auch in Europa entwickelte sich im Lauf der letzten Jahrzente eine solide Fangemeinde, welche die unzähligen Liveauftritte und mehrere weitere Albumveröffentlichungen zu schätzen und zu lieben gelernt hat. Ernie Mendillo hat außerdem mit DionMucci (Dion & the Belmonts) und Simon Kirke (Fee, Bad Company) zusammen gearbeitet.Er lebt seit 1998 in Slowenien, wo er den New Yorker Robert McKenzie kennengelernte, welcher nun ebenfalls in der HELP! Formation als Gitarrist und Sänger mitwirkt. Mr. McKenzie war früher in der Band “The Iodine Raincoats und the Velmas” als Sänger, Songwriter und Gitarrist tätig und lebt nun ebenfalls seit ca. 1998 in Slovenien.Mr. Mendillo and Mr. McKenzie haben schon während der letzten Jahre musikalisch zusammen gearbeitet und sind in dieser Zeit zu einem gut eingespielten Team geworden, was sich jetzt auch äußerst positiv auf das aktuelle Help! Projekt auswirkt.Komplettiert wird das Help! Quartett durch den Gitarristen und Backgroundsänger Žiga Stanonik und dem Drummer und Backgroundsänger Gasper Oblak. Beide sind reife und erfahrene Musiker mit ausgiebiger Live und Studioerfahrung in deren Heimat Slovenien.Die Help! Show besteht aus rund 40 Songs aus den allen möglichen Schaffensperioden der Beatles und werden von Help! in Studioqualität Live auf der Bühne aufgeführt, interpretiert und gelebt.Tickets: Vorverkauf: EUR 27,-; Abendkasse: EUR 32,-; KelagPlus Club: EUR 22,-; Studenten: EUR 20,-Nähere Informationen auf www.bluesiana.net oder unter 0699/815128.