Jahresausklang mit einem Tribute an Led Zeppelin

VELDEN. Am Donnerstag, 29. Dezember, 20.30 Uhr im Bluesiana, Franzosenallee 9 wird das Konzertjahr 2016 mit dem Auftritt der Gruppe "Grand Zeppelin" beendet.Die Band verzaubert ihre Zuhörer mit dem Klang längst vergangener Zeiten. Sie haben sich der Musik von Led Zeppelin verschrieben und halten diese am Leben."Led Zeppelin" gilt als gigantisch und eines der größten Rockbands aller Zeiten. Mit 300 Millionen verkauften Platten haben sie sich in den Rock Olymp katapultiert und weltweit Generationen von Musikern beeinflusst und Zuhörer mit ihren virtuoseren Konzerten verzückt.

Seit 2009 tourt "Grand Zeppelin" durch Österreich und Deutschland um die Zuhörer auf eine Zeitreise in die siebziger Jahre mitzunehmen in denen die Musik genauso bunt und verzaubernd war wie die Kleidung und die Kunst.Die Setlist beinhaltet die größten Songs.Von „Stairway To Heaven“ bis „Whole Lotta Love“ wird jeder Song mit Leidenschaft und Passion für Details auf die Bühne gebracht. Authentische Instrumente und Verstärker werden verwendet und sind unumgänglich um den authentischen Klang zu reproduzieren.Den Zuhörer erwartet eine Live Performance die ins Herz und ind die Beine geht."Grand Zeppelin", vier Rockmusiker, die die Musik von Led Zeppelin verehren und mit dem nötigen Respekt einen Abend lang Tribut zollen!Tickets: Vorverkauf EUR 15,-; Abendkasse EUR 20,-; KelagPlus Club und Studenten EUR 10,-.Nähere Informationen auf www.bluesiana.net oder unter 0699/81915128.