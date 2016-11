ARRIACH. Die Arriacher Werkstube von Sigrid Rainer feiert ihr 20 Jahre Jubiläum.



Aus diesem Grund gibt es am Samstag, 3. Dezember um 13.30 es eine besinnliche Stubenlesung der Arriacher Bänderhutfrauen



Außerdem findet am Sonntag, 4. Dezember von 10 bis 18 Uhr eine Adventausstellung in der Werkstube und der Arriacher Christkindlmarkt am Dorfplatz.



Kommen Sie vorbei und stimmen Sie sich auf den Advent ein.