Kinder- & Jugendtag in Rosegg

ROSEGG. Die Marktgemeinde Rosegg veranstaltet im Sinne einer kinder- und familienfreundlichen Gemeinde im Rahmen des Projektes KGF Gesunde Familie am Samstag, den 21. Jänner in der Volksschule Rosegg, den Kinder- und Jugendtag. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei!Um 10 Uhr erfolgt die offizielle Begrüßung der Marktgemeinde Rosegg und die Kindergartenkinder werden diesen Tag mit einer musikalischen Darbietung eröffnen.Die Jungschargruppe Rosegg versorgt die Besucher mit Kaffee, Getränke und Kuchen.

Programmablauf

10-18 Uhr: FAMILIEN-SPIELETAG im Turnsaal für Menschen im Alter von 3 bis 99 Jahren mit Bertrams rollender Ludothek.100erte Spieleklassiker und Neuheiten entdecken – ausprobieren u. einfach spielen!10.30 Uhr: Ernährungsvortrag „Brainfood – wenn Essen nicht nur schmeckt, sondern auch beim Lernen hilft“ von Diätologin Katja Winkler im Medienraum.Brainfood - essen das schlau macht? Das Thema gesunde Ernährung ist für Jugendliche nicht gerade sehr spannend - wenn gleich es gerade in dieser Zeit sehr viele Vorteile (Wachstum, Entwicklung) mit sich bringt und über einen langen Schultag hinweg sehr hilfreich sein kann. Brainfood sind Nahrungsmittel welche dem Gehirn genau die Menge an Wirkstoffen und Energie liefern, damit es optimal arbeiten kann. Um welche Nahrungsmittel es sich hierbei handelt und wie Sie diese einfach und ohne viel Aufwand in den Speiseplan der Jugendlichen einbauen können, erfahren Sie bei diesem Vortrag durch viele praktische Tipps und Rezeptvorschläge für Frühstück, Jause, Snack und Co.11.30 Uhr: Medienraum Vortrag „Wenn der Wind durch die Seele fliegt“ von Frau Claudia Hallegger und Anita Gradnegger.Eine Trennung, eine Scheidung oder ein Todesfall verlangen eine völlige Neuorientierung in einer zerrissenen Gefühlswelt des Kindes. Unser Körper fühlt sich an, als würde ein Wind oder Sturm durch ihn hindurchfegen und unser Leben zwingt uns in den Wandel der Lebenszeit. Der Vortrag beinhaltet Ideen einer liebevollen Begleitung für Kinder und Jugendliche in stürmischen Zeiten.Nähere Informationen unter 04274/2712-18.