Literatur am See: Lesung von Ulli Moschen im Aichwaldseebad

05.02.2017, 15:56 Uhr

hielt die Journalistin und Autorinam Freitag 3.2.2017 eine Lesung aus ihrem Roman



Das Publikum, darunter auch die Kulturreferentin der Gemeinde Finkenstein, VM Christine Sitter, zeigte sich beeindruckt von den Auszügen aus Moschens Geschichte zum Themenfeld „künstliche Erschaffung menschlichen Lebens“. Die Protagonistin im Werk von Ulli Moschen ist eine junge Frau, die außerhalb des menschlichen Körpers gezeugt UND herangereift ist. Aus der Körperlosigkeit ihres Entstehens heraus fühlt sich Simona hingezogen zu jeder Art körperlicher Nähe und Berührung.



Ein Thema, aktueller denn je, in Zeiten pränataler Diagnostik, Bioethikkommissionen und Debatten über Gentechnik - Autorin und Publikum diskutierten nach der Lesung noch angeregt.



Als „Zugabe“ gab es noch ein Premiere: Ulli Moschen performte erstmals öffentlich poetische Texte im poetry-slam-style, was vom Publikum begeistert aufgenommen wurde!





Ulli Moschen, geb. 1970 in Hall in Tirol, lebt seit 2002 in Wien und verfolgt in ihrem Berufsleben als Journalistin in den Ressorts Gesundheit und Kultur ihre beiden Interessen, Sprache und Körper. Sie ist Anthropologin und Germanistin, Sozial- und Gesundheitspädagogin und ausgebildet in zeitgenössischem Tanz.

Das Buch „Die Anatomie von Undinen“ ist im Löcker Verlag erschienen und im guten Buchhandel erhältlich



www.kulturgarten-aichwaldsee.at