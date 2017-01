Marco Mendoza rockt die Bühne

VELDEN. Am Sonntag, 29. Jänner um 20.30 Uhr ist der großartige Musiker Marco Mendoza mit "The Dead Daisies" zu Gast im Bluesiana, Franzosenallee 9 und präsentiert mit seinem Trio präsentiert er charmanten Rock und hinreisende Coolness!Marco Mendoza ist vor allem bekannt durch seine Zusammenarbeit mit den größten Rockbands wie: Thin Lizzy, Whitesnake, Black Star Riders und The Dead Daisies!Sein erstes Soloalbum „Live for Tomorrow“ erschien 2007 über Frontiers Records. Auf dem Werk rockt sich Marco mit special guests wie Steve Lukather, Richie Kotzen, Doug Aldrich, Tommy Aldridge und Brian Tichy durch 12 großartig arrangierte Rocksongs voll Gefühl und Melodie.

Marco, der vielseitige und waschechte Rocker kommuniziert charmant und humorvoll mit seinem Publikum während er seinen sechssaitigen Bass bearbeitet.Seniore Mendoza hat sich aber keineswegs nur dem Rock ’n‘ Roll verschrieben, sondern frönt gleichberechtigt auch dem Latin Jazz / Fusion Style. Hier läßt lässt er es ruhiger angehen, spielt auch mal seine mexikanischen Wurzeln aus oder lässt den James-Taylor-Hit „You Got A Friend“ als jazzige Latin-Power-Ballade erklingen.Tickets: Vorverkauf EUR 25,-; Abendkasse EUR 30,-; KelagPlus Club EUR 22,- und für Studenten EUR 20,-.Nähere Informationen auf www.bluesiana.net oder unter 0699/81915128.