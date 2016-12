Maschek mit "Das war 2016"

Velden am Wörther See

, Casinoplatz , 9220 Velden am Wörther See AT

Casineum , Casinoplatz , 9220 Velden am Wörther See AT

VELDEN. Maschek blicken zurück, drehen wie immer den Wichtigen des Landes den Ton ab und reden drüber. Am Donnerstag, 29. Dezember, 20 Uhr spielen sie im Casineum am See noch einmal ihre besten Clips aus dem Jahr 2016, wie sie in “Willkommen Österreich”, anderswo oder bisher nirgendwo zu sehen waren. Überarbeitet, runderneuert, remixed oder im Original – jedenfalls immer live und jedesmal neu.



Preis: EUR 28,50 Casino und Kabarett; EUR 22,50 inkl 5,- Jeton



Karten erhalten Sie auf www.kabarettherbst.at, bei Ö-Ticket unter 01/96096, in jeder Filliale der Kärntner Sparkasse und im Casino Velden



WICHTIG: Aufgrund der großen Nachfrage gibt es einen Zusatztermin, am gleichen Tag, bereits um 16 Uhr, Einlass 15 Uhr.