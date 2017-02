Maskenball der Landjugend Stockenboi

Auf nach Zlan, zum traditionellen Maskenball der LJ Stockenboi!

Auch 2017 findet unser schon zur Tradition gewordene Maskenball am 11.02.2017 im MZH Zlan statt. Unter dem Motto "Disney-Land" mit verschiedenen Motto-Bars wollen wir mit euch einen unvergesslichen Abend verbringen. Ein besonderes Highlight ist in diesem Jahr unsere Loncium-Theke mit verschiedenen Biersorten der Kötschacher Brauerei.Mitist gute Stimmung garantiert. Unsere tollen Preise für maskierte Gruppen locken zahlreiche Besucher nach Zlan und lassen so das ein oder andere Herz höher schlagen.In diesem Sinne freuen wir uns auf Euch und verbleibenmit volkstümlichen Grüßeneure Landjugend Stockenboi.