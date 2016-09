, Kirchenpl. , 9544 Feld am See AT

Der MGV Almrose Radenthein lädt am Dienstag, dem 11. Oktober um 20 Uhr zum Benefizkonzert für die Murenopfer in Afritz. Das Konzert mit den Almrose Young Voices und dem Quartett Almrose findet in der evangelischen Kirche Feld am See statt.

Ausschank vor und nach dem Konzert am Kirchenplatz durch die Trachtenkapelle Feld am See. Die Firma Murauer sponsert alle Getränke, daher gehen auch alle Einnahmen durch die Getränke zu 100 % an die Murenopfer.