Mit Musik schwungvoll ins neue Jahr gehen

, Villacher Str. 250 , 9710 Feistritz an der Drau AT

Gemeinschaftshaus , Villacher Str. 250 , 9710 Feistritz an der Drau AT

FEISTRITZ/DRAU. Ein Jahresbeginn ohne einem Neujahrskonzert im Gemeinschaftshaus in Feistritz, mit dem vertrauten Salonorchester Weißenstein unter Leitung von Helmut Vacek, ist mittlerweile nicht mehr vorstellbar.



Die Proben für den Auftritt am Donnerstag, 5. Jänner, 20 Uhr sind bereits in vollem Gange.



Dieses traditionelle Konzert ist eine fixe Säule der Formation des Salonorchesters und fest stehender Bestandteil des Kulturlebens im Drautal zwischen Villach und Spittal.



Ein abwechslungsreiches Programm mit Gesang von Tenor Johannes Dietrich-Mucher erwartet Sie.



Eintritt: EUR 14,- im Vorverkauf und EUR 15,- an der Abendkassa.



Karten erhalten Sie unter 0664/4244243, 0664/1963406 oder bei den Musikern und im FETZ.