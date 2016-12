Musik unter dem Stern der Weihnacht

LEDENITZEN. Der Gemischte Chor Ledenitzen-Faaker See lädt am Samstag, 17. Dezember, 19.30 Uhr zum Adventkonzert unter dem Motto "Der Stern der Weihnacht" im Kulturhaus.



Mitwirkende sind u. a. die Volksmusik Meschnigg und der Gemischte Chor Ledenitzen-Faaker See.



Der Reinerlös wird, wie jedes Jahr, einem karitativen Zweck in der näheren Umgebung zugeführt.



Nähere Informationen erhalten Sie bei Chorleiterin Astrid Potisk unter 0664/9364976 oder bei Obfrau Beatrice Ulbing unter 0699/14170005.