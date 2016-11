"Von Pinguinen und Schwungradln"

FEFFERNITZ. Am Samstag, 3. Dezember, 20 Uhr trifft im Haus Grünspan, Drautalstraße 5 das Wienerlied (Die Strottern) auf Tirol.Die Strottern sind ein Wiener Akustik-Duo, das Winerlieder in zeitgemäßer Form und mit Anleihen aus dem Jazz spielt. Die Band besteht aus dem Sänger und Geiger Klemens Lendl udn dem Sänger und Gitarristen David Müller.Der Name "Die Strottern" leitet sich von dem Altwiener Ausdruck "STrotter" her, der für "Gauner, Landstreicher, Strauchdieb, Gelegenheitserwerb Suchende" steht. Im Wiener Mundartwörterbuch steht auch: "Die nach Verwertbarem suchen". Und das machen die Strottern im mehr oder weniger rechen Wiener Liederschatz. Und wenn sie nichts finden, singen sie halt ihre eigenen Lieder.

Barbara Romen und Gunter Schneider behandeln ihre Instrumente so virtuos wie unkonventionell und schaffen das Kunststück, Gegenpole wie alpenländische Stubenmusik und Avantgarde zu vereinen: Tradition trifft auf Neue Musik, Liedkunst auf Improvisationslust, Tirol trifft auf Wien. Fest steht: Es wird schon wieder schön!Mitwirkende sind Klemens Lendl (Violine, Stimme), David Müller (Gitarre, Singende Säge, Stimme), Barbara Romen (Hackbrett) und Gunter Schneider (Kontragitarre).Eintritt: EUR 15,-Anmeldungen unter info@gruenspan.org oder unter 0676/7022675.