WOCHE verlost Tickets für Barbara Balldini

Barbara Balldini tourt auch heuer wieder durch Kärnten und die WOCHE verlost pro Termin 2x2 Karten.„Von Liebe, Sex und anderen Irrtümern“ - eine offizielle Einladung zum Voyeurismus: Der Besucher blickt mit Barbara Balldini durch das Schlüsselloch österreichischer Schlafzimmer.im Casineum VeldenDas neue Vortragskabarett mit Barbara Balldini: VERKEHRsTAUGLICH: Balldini gibt Vollgas! Österreichs außergewöhnlichste und lustigste Sexpertin ist zurück! In ihrem neuen Programm „VERKEHRsTAUGLICH“ regelt Barbara Balldini als Politesse in sexualpädagogischer Mission den Verkehr zwischen den Geschlechtern: Sie zeigt uns die Sackgassen der Liebe und die Stoppschilder der Erotik ebenso wie die Vorrangstraßen in den Hafen des Glücks oder zum Gipfel der Lust. Ein prickelndes Vortragskabarett mit Lern- und Lachgarantie!Nun denn: werden Sie verkehrstauglich in Balldinis „VERKEHRsTAUGLICH“ – ein Programm für all jene, die noch Hoffnung haben!

im Casineum Veldenin der Blumenhalle St. Veitim Stadtsaal Feldkirchenwww.balldini.com, www.facebook.com/barbara.balldini.In allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen (Sparkassen, Raiffeisenbanken, Libro,...) und Abendkassa.Ticket-Info und Reservierung: 0699/81855412. Online-Vorverkauf: vorverkauf@balldini.com.