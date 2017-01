Wohlbefinden durch die Kraft der Hände

, Faakerseestraße 42 , 9583 Faak am See AT

FAAK AM SEE. Am Samstag, 11. Februar, 13.30 Uhr veranstaltet Helena Hojer im "Butterfly" ein Kraftort für dich, Faakerseestraße 42, den Workshop "Die Kraft der Hände".



Behandelt werden an diesem Tag die Themen Chakren und deren Bedeutung, Mundras, das Erlernen einer Handmassage und wie Sie Gedanken und Gefühle in Harmonie bringen können.



Die Dauer je nach Teilnehmer beträgt 2-3 Stunden.



Kosten: EUR 45,- inklusive Unterlagen und Massageöl



Ein weiterer Termit ist am Freitag, 10. März um 17 Uhr.



Außerdem finden am Mittwoch, 8. Februar und 22. Februar, jeweils um 18.30 Uhr Entspannungsabende statt.



Kosten: EUR 10,-



Bitte um telefonische Anmeldung unter 0699/17338117 oder per Mail an hojerhelena@gmail.com.