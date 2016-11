Zauberhafte Krippenausstellung besuchen

AT

, 9184 Sankt Jakob im Rosental AT

Stadtpfarre St. Michael , 9184 Sankt Jakob im Rosental AT

ST. JAKOB. Die Krippenfreunde Villach veranstalten von Samstag, 3. Dezember bis Sonntag, 11. Dezember wieder eine Krippenausstellung im Jakobushaus der Stadtpfarre St. Michael. Öffnungszeiten: Werktags von 14-19 Uhr; Sa, So und am Feiertag von 10-19 Uhr; Außerhalb der Öffnungszeiten gegen Voranmeldung unter 0664/4315568. Eintritt: Freiwillige Spenden.



Die Eröffnungsfeier findet am 2. Dezember um 19 Uhr mit der Krippensegung und einem kleinen Rahmenprogramm statt.