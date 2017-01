Zwei Workshops zum Thema Öle

EINÖDE. Im Saison - Naturkosmetik & Mehr, Bethausweg 2 bringt Ihnen Claudia Oman an diesem Wochenende in zwei interessanten Workshops die Welt der Öle näher.



Am Freitag, 20. Jänner lernen Sie von 19-21.30 Uhr die „Auramassage" mit Aromaöle für die Chakren der Neuen Zeit kennen. Erkennen Sie was in den einzelnen Chakren auf Blockaden hinweist und lernen Sie mit ausgewählten ätherischen Ölen die Hauptchakren zu reinigen und mit Energie aufzuladen!



Am Samstag, 21. Jänner von 13.30-16.30 Uhr erfahren Sie Wissenswertes zum Thema Arbeiten mit der faszinierenden Welt ätherischer Öle. Neben Tipps & Tricks stellen Sie selbst ein Raumspray, ein Massage- & ein Badeöl her.



Nähere Informationen und Anmeldung unter 0676/3063063 oder per Mail an office@saison-co.at.