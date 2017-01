Heilfasten / Basenfasten

Fasten Sie und starten Sie mit uns in ein neues Lebensgefühl und in den Frühling!Mit der „Heilfastenwoche“ im Hotel Vital finden Sie die richtige Kombination aus Fasten und Erholen. Nutzen Sie dieses Abenteuer, machen Sie eine Pause vom Alltag und nehmen die „Heilfastenwoche“ als Herausforderung auch für eine Ernährungsumstellung einfach an!

 Fasten entgiftet und reinigt Fasten befreit Körper, Geist und Seele von inneren Verspannungen Fasten fördert Ihre Gesundheit Fasten hilft beim AbnehmenWem das Heilfasten (Trinkkur) zu streng ist, kann es mit dem "Basenfasten" (Sie dürfen bestimmt Obst & Gemüsesorten essen) probieren.Entscheiden Sie selbst, womit Sie Ihrem Körper Gutes tun wollen.Wir freuen uns auch euch!