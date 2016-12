Authentic Parenting – das Seminar

DAS SEMINAR FÜR (WERDENDE) ELTERN UND MENSCHEN; DIE ELTERN AUF IHREM WEG INS ELTERNSEIN BEGLEITENUm einen liebevollen, achtsamen und bedürfnisorientierten Umgang mit Baby und Kind leben zu können braucht es Vertrauen … und Authentizität. Damit Kommunikation “funktioniert”, gegenseitiges Verständnis vorhanden ist und das Familienleben Freude bereitet müssen Eltern in erster Linie sich selbst vertrauen und ganz sie selbst sein.

Authentic Parenting©® setzt genau dort an. Statt Handlungsanweisungen geht es zuerst einmal ums Verstehen.Authentic Parenting©® richtet sich an werdende Eltern, die sich auf ihr Elternsein vorbereiten wollen. Es richtet sich aber auch an Eltern von Babys, Kleinkindern und Kindern, die in ihrem Elternsein angekommen sind, aber das Gefühl haben immer wieder in einer Sackgasse zu landen – mit ihren Vorstellungen, der Umsetzung eines achtsamen und liebevollen Umgangs und in Alltagssituationen.Es richtet sich aber auch an Eltern, die sich immer wieder ihrer eigenen Erziehungserfahrung gegenüber sehen und sich gerade in Spannungssituationen überfordert fühlen.In kleinen Gruppen von max. 6 Menschen werden die individuellen Fragen der TeilnehmerInnen ebenso besprochen wie der Grundgedanken des authentischen Elternseins und achtsamen Umgangs miteinanderKosten: 42 € / 79 € für Paarefür Vereinsmitglieder gilt eine Ermäßigung von 5 €Datum: 05.03.2017 von 14:00 – 17:00 Uhr Anmeldung: office@windelfrei.at