11.02.2017, 11:11 Uhr

KTS Ball - die Fotos vom Ball Royal

Feierten am Ball Royal: Emma Koch Lisa Neuschitzer, Julia Tscherne und Chadia Zoppoth
Die Kärntner Tourismusschulen luden zum traditionellen Ball Royal in das Casineum Velden. Wir haben die Fotos.
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