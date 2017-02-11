Die Kärntner Tourismusschulen luden zum traditionellen Ball Royal in das Casineum Velden. Wir haben die Fotos.
11.02.2017, 11:11 Uhr
KTS Ball - die Fotos vom Ball Royal
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