"Tour de Franz" radelte für Familien

28.09.2016, 20:57 Uhr

Beim Kuchlerwirt in Treffen konnten jetzt die Organisatoren Ronny Hohenberger und Karin Pucher den Erlös von 22.000 Euro an fünf Kärntner Familien übergeben.Besondere Wiedersehensfreude gab es beim vierjährigen James Schönfelder, der unter spastischer Tetraparese leidet und das Geld für Therapien benötigt. Ein weiter Teil geht an Alexandra Puschitz, deren Mann im Frühjahr mit dem Traktor tödlich verunglückte und drei kleine Kinder hinterlässt. Einen schweren Schicksalsschlag muss auch Helmut Jost ertragen. Der 31-jährige Gailtaler stürzte beim Radmarathon in Bad Kleinkirchheim und ist seitdem querschnittgelähmt.