25 Jahre Einsatz für die Ukraine

25.01.2017, 12:00 Uhr

Andreas Kuchler sammelt seit Jahren Hilfsgüter für arme Familien.

Regelmäßige Lieferung

VILLACH (aju). Seit 25 Jahren setzt sich Andreas Kuchler, ehemaliger Presse-Chef der Stadt Villach, für die kriegsgebeutelte Bevölkerung in der Ukraine ein. Durchschnittlich 30 Tonnen an Hilfsgütern sammelt der Wernberger jährlich und transportiert sie in die karpato-ukrainische Stadt Mukatschewo.Zwei bis drei Mal im Jahr organisiert Kuchler Transporte in die Ukraine. Vorher werden die abgegebenen Hilfsgüter von ihm und anderen Freiwilligen sortiert und verpackt. "Die Menschen unterstützen uns sehr und wir bekommen immer wieder nützliche und dringend benötigte Dinge zur Verfügung gestellt", sagt Kuchler. Viel wichtiger ist im Moment die Sicherstellung des Transportes. "Ein Transport kostet um die 2.000 Euro. Die müssen wir erst zusammenbekommen. Bis jetzt hat das immer irgendwie funktioniert. Trotzdem aber wird es oft eng", sagt Kuchler.

Hilfe vor Ort

Zur Sache

Um aber auch direkt vor Ort zu helfen, braucht es zusätzlich finanzielle Mittel. "Ich fahre mit jedem Transport mit in die Krisengebiete. Dort erst sieht man, was zusätzlich benötigt wird, ob ein Bügeleisen oder Geld für eine notwendige Operation. Es ist wichtig, dass dort die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, damit ich sofort helfen kann", sagt Kuchler. Denn obwohl das mediale Interesse für den Krieg in der Ukraine nachlässt, ist er dennoch nicht zu Ende. Die Fronten sind verhärtet und viele Menschen leiden unter den Folgen. Gerade unter diesen Umständen ist das, was Andreas Kuchler mit seinem Team leistet, umso wichtiger. "Trotz der vielen Arbeit mache ich das alles gerne. Es ist ein wundervolles Gefühl zu sehen, wie viel Positives unsere Sachen bewirken", sagt Kuchler.Spendenkonto: Bank AustriaIBAN: AT88 1200 0002 2267 3535BIC: BKAUATWWVerwendungszweck: "Ukraine-Hilfe"