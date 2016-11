Der Kulturgarten Aichwaldsee ist erfreut, auch heuer wieder das traditionelle Christbaumtauchen der Wasserrettung Faak im Naturbad Aichwaldsee präsentieren zu dürfen

Am 23. Dezember veranstaltet die Österreichsiche Wasserrettung Faak wieder das traditionelle Christbaumtauchen am Aichwaldsee. Bei passenden Temperaturen gibt es wieder eine kunstvolle Kulisse aus Eisskulpturen für die Besucher zu bestaunen. Stimme dich gemeinsam mit den Rettungsschwimmern der Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See bei Tee, Glühmost & Co. auf Weihnachten ein. Selbstverständlich wird wieder für ein besinnliches Programm gesorgt. Den Höhepunkt bildet das Christbaumtauchen an sich, bei dem Einsatztaucher einen Christbaum samt Beleuchtung aus der Seemitte ans Ufer tauchen. Es soll damit allen Menschen gedacht werden, die im Wasser ihr Leben verloren haben.

Sie sind herzlich zu dem Ereignis eingeladen. In der Galerie können Sie einige Eindrücke vom letzten Jahr bewundern.

