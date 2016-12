Einsparungen auch bei Pflichtschulinspektoren

10.12.2016, 11:57 Uhr

Pflichtschulinspektor Manfred Wurmitzer verabschiedete sich mit einem Tag der offenen Tür in die Pension. Sein Posten wird nicht nachbesetzt, sondern aufgeteilt.

VILLACH (ak). Mit ersten Dezember verabschiedete sich Pflichtschulinspektor Manfred Wurmitzer, der für den Bezirk Villach-Land zuständig war, in die Pension.Mit zahlreichen Wegbegleitern und Freunden wurde im neuen Büro am Hans-Gasser-Platz ein Tag der offenen Tür und gleichzeitig auch der Pensionsantritt gefeiert.Sein Posten als Pflichtschulinspektor wird nicht nachbesetzt sondern als Einsparungsmaßnahme auf drei Pflichtschulinspektoren (PSI) aufgeteilt.Den Bereich Velden und Wernberg übernimmt PSI Michael Begusch, PSI Johanna Trodt-Limpl ist für das Gegend- und Drautal zuständig und PSI Gabriele Patterer ist für die restlichen Gemeinden im Bezirk Villach Land zuständig.Ziel ist es, die Pflichtschulräte in den nächsten Jahren auf sechs Schulräte zu reduzieren.