Frühsport mit Tradition

30.01.2017, 19:00 Uhr

Seit 27 Jahren trifft sich eine Hobbyeishockeyrunde um 7 Uhr früh in der Villacher Eishalle zum Spiel.

ÖBB gegen Polizei

VILLACH (ak). Der Bau einer zweiten Eishalle in Villach wurde erst vor wenigen Wochen heftig diskutiert. Nicht nur die Stars des VSV und der Nachwuchs trainieren in der Eishalle, auch so manche Hobbyspieler ringen um freie Eiszeiten in der Halle.Seit circa 27 Jahren treffen sich jeden Donnerstag um sieben Uhr in der Früh eine Gruppe älterer Herren um gemeinsam Eishockey zu spielen. Der Jüngste ist 35 Jahre, der älteste 63 Jahre jung.Fünf Herren, Rudolf Egger, Erich Rosic, Hannes Kofler, Herbert Reichmann und Gerhard Gasser hatten damals die Idee, eine ÖBB-Mannschaft aufzustellen und gemeinsam Eishockey zu spielen. Seit 1992 sind die Herren von der Polizei auf dem Eis ihre Gegner.Warum so zeitig in der Früh gespielt wird ist schnell erklärt."Zuallererst ist die Eiszeit zu diesem Zeitpunkt günstiger. Außerdem gibt es sonst keine freien Fixzeiten mehr", sagt Hannes Kofler.Viele seiner Kollegen kommen direkt vom Dienst zum Eishockeyspielen. Auch einen Termin um 22 Uhr hat man schon ausprobiert, der hat sich allerdings nicht als ideal erwiesen.

Ehrgeiz und Leidenschaft

Der Antrieb so früh am Eis zu stehen, kommt schon aus den Jugendjahren. Viele haben als "Seehackler" begonnen und die Leidenschaft und Begeisterung zum Eishockey hat sie nie losgelassen.Mit viel Ehrgeiz wird auch heute noch um jeden Puck gekämpft. Es gibt Grundregeln, aber keinen Schiedsrichter, es gibt keine harten Checks um Verletzungen zu vermeiden. Es wird viel Wert auf ein faires Spiel gelegt, der Spass kommt trotzdem nicht zu kurz."Der Spass, die Bewegung und die Kameradschaft stehen bei unseren Treffen im Vordergrund. Das sind die Gründe warum wir von September bis März auf dem Eis stehen", sagt Kofler.