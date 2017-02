Mit der WOCHE in den Skitag starten

12.02.2017, 20:44 Uhr

Die Naturfreunde standen für alle Fragen rund um Schitouren und Schneeschuhwanderungen zur Verfügung. Außerdem konnten bei Gigasport und Elan der neueste Testsieger am Skisektor ausprobiert werden.Noch bis einschließlich 17. Feber können die Gutscheine bei den Gerlitzen Skitagen eingelöst werden. Also nichts wie rauf auf den Berg, die Ferien und das strahlend schöne Wetter am Gipfel genießen.Auf der Gerlitzen mit dabei waren auch WOCHE Geschäftsführer Markus Galli, Alfred Wrulich (Leiter Jugendreferat), Gigasport Villach Filialleiter Günther Messner und Naturfreunde Landesgeschäftsführer Klaus Bayer.