Positive Bilanz am Aichwaldsee

28.11.2016, 23:50 Uhr

Lesung mit Dialektdichterin El Awadalla, Adventabende am See, Christbaumtauchen der ÖWR

Vor dem Start in die Wintersaison und nach dem ersten Sommer zieht der Verein „Kulturgarten Aichwaldsee“ als Pächter des Naturbades am Fuße des Mittagskogels eine durchwegs positive Bilanz. Die Idee, Pacht und Betrieb zu trennen und über einen gemeinsamen Verein von Anrainern und Tourismusbetrieben zu organisieren, trägt Früchte. Jetzt laufen alle Vorbereitungen für einen erfolgreichen und attraktiven Winterbetrieb. Ist doch der Aichwaldsee nicht nur ein Geheimtipp, sondern auch einer der ersten Kärntner Seen, der zufriert. Vor Weihnachten gibt es zudem ein abwechslungsreiches Adventprogramm.

„Gemeinsam neue Wege gehen, war das Motto als wir im Frühjahr gestartet sind. Dabei haben alles Seiten Neuland betreten und in kurzer Zeit viel bewegt. Mehrere Gemeinden überlegen bereits ähnliche Wege zu gehen und das Modell zu übernehmen. Auch von der Gemeinde Finkenstein haben wir nur positive Rückmeldungen“, sagt der Obmann und Unternehmer Martin Schriebl-Rümmele und gibt sich auch selbstkritisch: Natürlich sei in dieser kurzen Zeit nicht alles einfach gewesen, „wir lernen aber alle dazu.“ Ziel sei eine tragfähige und nachhaltige Lösung für das Naturbad am Aichwaldsee zu etablieren.

Der gemeinnützige Verein „Kulturgarten Aichwaldsee“ hat sich das Ziel gesetzt, nachhaltige und umweltschonende touristische Projekte in der Ferienregion Faaker See-Aichwaldsee zu unterstützen und zu initiieren, damit der Aichwaldsee allen Gästen, Einheimischen und touristischen Betrieben mit seinem natürlichen Charme erhalten und öffentlich zugänglich bleibt. Getragen werden der Verein und das Bad in Rahmen eines einzigartigen Pilotprojekts von Anrainern und touristischen Betreiben der Umgebung.

Der Verein „Kulturgarten Aichwaldsee“ hat nun auch das Winterprogramm vorgestellt mit spannenden Höhepunkten: am 9.12. gastiert die Dialektdichterin El Awadalla, unter anderem bekannt als Bundespräsidentschaftskandidatin und Gewinnerin der Millionenshow, am 16.12. wird eine Ausstellung der Künstlerin Anita Kirchgraber eröffnet. Jeden Samstag gibt es zudem ab 17.00 ein Adventstehen beim großen Adventkranz am See, den Nachbarn gemeinsame gestaltet haben. Sobald der See zufriert gibt es zudem wieder die Möglichkeit zum Gratis-Eislaufen und Eisstockschießen. Alle Detail-Informationen und Öffnungszeiten unter: www.kulturgarten-aichwaldsee.at