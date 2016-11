26.11.2016, 12:26 Uhr

Die Gemeinde Bad Bleiberg hat mit der Bestattung Kärnten GmbH, einen " KOOPERATIONSVERTRAG ",oder wie immer man es nennen mag, geschlossen!Das bedeutet für alle Gemeindebürger bei Todesfallweit höhere Aufbahrungsgebühren als in Gemeinden ohne einen solchen Vertrag ( wie ZB. In Ferndorf)dort bezahlen Sie € 73,- für die Halle + ca. € 150,- für die Aufbahrung durch die jeweilige Bestattung!Sie in Bad Bleiberg bezahlen durch diesen "VERTRAG"Für die Bereitstellung des Aufbahrungswagens und der Kerzenhalter.............. € 195,50Verwaltungsgebühr derBestattung Kärnten. ? ........ € 60,-Reinigung................................ € 80,60+ MwSt. ................... € 67,20………………………€ 403,30+ Hallengebühr...................... € 109,-………………………€ 512,30…………………………Da Sie mit Ihrem Steuergeld, die Halle errichtet haben, gehört diese weiter der Gemeinde Bad Bleiberg, das heißt, bei Instandsetzung und Renovierung, werden die Bürger wieder zur Kasse gebeten, dies geht die Bestattung Kärnten GmbH, nichts an!!!Habe natürlich die zuständige Frau Vizebürgermeisterin Dr. Elke Kreuzer - Burger um eine Stellungnahme gebeten! Außer der Antwort, das Sie den Akt ausheben werde, habe ich nichts vernommen!Das war am 10.11. 2016!!!!Das weitere Vorgehen gegen eine eklatante, versteckte Bestattungspreiserhöhung in Bad Bleiberg liegt nun bei den Bürgern! Die Fakten habe ich Ihnen klar und deutlich dargestellt! Die Unterlagen dazu, sind vorhanden!Gordon Kelzgordon.kelz@a1.net06641333005