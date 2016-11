14 Meter über den Boden

28.11.2016, 20:12 Uhr

HERMAGOR. (Peter Tiefling). Die Kletterhalle in der Bezirkshauptstadt Hermagor war und ist Treffpunkt der Kletterszene. Alljährlich wird der "Inter-Regional Youth Climbing Cup - IRCC" im Vorstieg (Lead) veranstaltet. Nur, aktuell fehlen die Lokalmatadoren und daher, wurde es um den Verein scheinbar ruhig nach außen hin.

ZUR SACHE

„Scheinbar nur deshalb, weil wir keine aktive Wettkampftruppe in unseren Reihen haben. Trotzdem sind wir sehr aktiv. Unsere Aushängeschilder mußten sich leider aus schulischen oder beruflichen Gründen geographisch verändern. Nun sind wir aber wieder in der glücklichen Situation, zu unserem Einmannteam Nico Ferlitsch, eine Mannschaft aufbauen zu können", so Obmann Siegfried Lasser.Nico Ferlitsch, der in seinem Vater Benno einen hervorragenden Trainer und Kletterpartner hat, konnte sich beim IRCC in Klasse U16 schon den Sieg holen. „Nico ist unser Zugpferd im Verein. Ein Vorbild für alle anderen Jugendlichen, die ihren Weg zum Wettkampfklettern finden möchten“, attestieren das Trainerduo Walter Mörtl, Cornelis Weber ihrem Vereinsmitglied eine hervorragende sportliche Einstellung.Das ein Verein auch ohne aktuelle Vorzeigeathleten sehr erfolgreich werken kann, beweißen die Wulfäniakletterer Woche für Woche. Jeden Mittwoch und Freitag hanteln sich 50 Jugendliche Griff für Griff an der 14 Meter hohen Kletterwand Richtung Hallendecke. Aber auch beim Studium des Veranstaltungskalenders, werden die Vereinsaktivitäten (6. Gailtaler Kinderklettertag/26. Jänner 2017, IRCC/18. Feber) klar erkennbar. “Wir wollen damit am Ball bleiben. Der Jugend sportliche Möglichkeiten offerieren, aber auch als Anreiz hochklassiges Klettern präsentieren“, erhofft sich Lasser regen jugendlichen Zuspruch.„Jede erfolgreiche Vereinsarbeit, passiert auf dem positiven Zusammenspiel von Eltern, Kindern, Trainern. "Klettern ist eher eine Randsportart. Daher sind wir sehr froh, das dieses Zusammenwirken bei uns im Verein in ihren Grundwerten funktioniert. Ausbaufähig ist alles“, so Obmann Lasser, der mit seinem Team, immer wieder Elternsicherungskurse anbietet. „Eltern sichern ihre Schützlinge. Damit erleichtern sie Trainerarbeit, intensivieren die Bindung zu ihrem Zögling und bleiben der Sportart erhalten“, dankt das Trainerteam ihren vielen Co-Trainern für deren Einsatz.Hauptschule HermagorMittwoch und Freitag bis SonntagAlpenverein Hermagorwww.kletterzentrum-hermagor.at400m² Kletterfläche, 60 Routen, Schwierigkeitsgrade (4 bis 8a).150 m² Kletterfläche.Ist Klettern ohne Seil in einer Höhe, von der gefahrlos auf dicke Matten abgesprungen werden kann. Der perfekte Einstieg für alle, die gefahrlos in den Klettersport hineinschnuppern möchten).