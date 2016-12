Hütter & Walder: Das Weltcup-Traumpaar im Doppel-Interview

27.12.2016, 17:00 Uhr

Der Fresacher Christian Walder und die Steirerin Conny Hütter sind privat ein Paar. Der ÖSV-Doppel-Talk.

Die Steirerin Conny Hütter ist längst fixer Bestandteil des Ski-Nationalteams, der Fresacher Christian Walder (25) am besten Weg dorthin. Privat sind die Rennläufer ein Paar. Das Doppel-Interview von Peter Tiefling.Vor allem war ich froh: Endlich ein Lauf, bei dem alles aufgegangen ist!Wir haben noch nicht viel geplant. Viel wird nicht möglich sein, schließlich wird am nächsten Tag wieder trainiert.Die Tage werden sich auf ein paar Stunden reduzieren, aber natürlich werde ich auch einen Abstecher nach Kärnten machen.Ich will jedes Rennen gewinnen. Wenn man viel gewinnt, ist man auch im Weltcup weit vorne.Zauchensee, Garmisch, Cortina – die Strecken taugen mir. Auch St. Moritz ist eine coole Strecke. Aber das ist ja dann kein Weltcupsieg ...

Abfahrt und Super-G stehen schon auf meinem Plan. Ziele? Na, was glauben Sie? Bei der letzten WM wurde es "Blech”, diesmal will ich mehr.Ich bin nicht so weit weg, wie es die Ergebnisse vermuten lassen. Ich hab leider keinen fehlerfreien Lauf runtergebracht. Wenn mir der gelingt, kann ich unter die Top 15 fahren.In Abfahrt und Super-G in die Top 30 kommen – und den Weltcupplatz nicht mehr verlieren.Ob Abfahrt oder Super-G, ich kann überall in die Punkte fahren. Es müssen halt fehlerfreie Läufe sein. Ich muss geduldig bleiben, dann wird es klappen!Na ja, fahren muss ich selbst. Aber sie kann mir Tipps geben, wie man sich mental auf solche Situationen vorbereitet. Sie hat gute Erfahrung im Weltcup sammeln können, da kann sie schon was an mich weitergeben.Dass die Familie gesund bleibt, dass wir verletzungsfrei bleiben und immer Spaß am Skifahren haben. Und dass der Hausausbau in Fresach ohne Probleme vorangeht.Wo werden die WM-Medaillen aufgehängt: In Kumberg oder in Fresach?