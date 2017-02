"Die Stallpflicht für Geflügel ist mein Ruin"

07.02.2017, 17:30 Uhr

Die österreichweite Stallpflicht für Geflügel gefährdet Betriebe wie den von Karin und Martin Gfrerer.

Gesetzlich verordnete Stallpflicht

LANDSKRON (mw). Der Geflügelbetrieb von Karin und Martin Gfrerer ist bekannt für die Wieseneier aus Kleingruppen und Freilandhaltung. Rund 4.800 Hühner leben auf knapp 6 Hektar in 44 Stallungen. Umgerechnet bedeutet das gut 12m² Auslauf pro Huhn.Seit 9. Jänner gilt in ganz Österreich die Stallpflicht für Geflügel (siehe Infobox unten). „Durch die Kleingruppenhaltung haben wir ohnehin nur 110 Hühner pro Stallung und diese entsprechen den gleichen Richtlinien wie bei der Bodenhaltung“, sagt Gfrerer. „Durch die Stallpflicht habe ich jedoch mehrAufwand und Ausgaben. Die Hühner brauchen mehr Einstreu als Beschäftigung und Dinkelspelz für die Nester, alles muss trocken und sauber sein.“

Eier aus Freilandhaltung?

Auswirkung auf Hühner

Informationen zur gesetzlichen Stallpflicht

Die 3.700 Eier, die Martin Gfrerer, seine Frau und eine Angestellte jeden Tag händisch einsammeln sind geprüfte Freilandeier. „Drei Monate darf ich die Eier trotz Stallpflicht weiterhin als Freilandeier verkaufen. Dauert die Stallpflichtlänger, habe ich keinen Freilandhaltungsstaus mehr und muss Eier aus Bodenhaltung verkaufen,“ sagt Gfrerer. Wirtschaftlich wäre das für FamilieGfrerer der Ruin. „Mehr Aufwand, Mehrkosten für Material, die Eierkartons müssten neu bedruckt werden und doch müsste ich die Eier um einen geringeren Preis verkaufen, da sie aus Bodenhaltung wären.“Auf die Hühner in Landskron hat die Stallpflicht noch keine Auswirkung. „Die Kunden fragen immer wieder nach, ob es den Hühnern gut geht“, sagt Karin Gfrerer. „Sie sind besorgt, vor allem auch, ob die Vogelgrippe auf die Eier Auswirkungen haben kann, was aber natürlich nicht der Fall ist.“ Von Berichten über Kannibalismus unter Hühnern bei Stallpflicht, hält Gfrerer nichts. „Der Kannibalismus unter Hühnern kann auch bei Freilandhaltung auftreten.“Seit November wurden EU-weit Fälle von Vogelpest, umgangssprachlich auch Vogelgrippe, bekannt. In Österreich wurden zuerst in Vorarlberg, Salzburg und Oberösterreich an der Vogelgrippe verendete Wildvögel gefunden. Nach weiteren bekannten Fällen in Tschechien und der Slowakei hat das heimische Gesundheitsministerium seit 9. Jänner die Stallpflicht für Hausgeflügel in ganzÖsterreich verhängt.Damit soll verhindert werden, dass sich das Vogelgrippevirus von Wildvögelnauf Hausgeflügel überträgt. Bei der Vogelpest vom Stamm H5N8 handelt es sich ausschließlich um eine Tierseuche, welche hoch ansteckend ist und alle Arten von Geflügel befallen kann.Besteht der Verdacht auf Vogelpest, muss sofort der zuständige Amtstierazt informiert werden.