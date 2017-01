Zufriedener Blick auf das Jahr 2016

04.01.2017, 04:30 Uhr

Vier Gailtaler Unternehmer blicken für uns mit einem positiven Fazit auf das Jahr 2016 zurück.

GAILTAL (nic). Vor allem die Treue ihrer Kunden haben Andrea und Herwig Ronacher rückblickend begeistert. "Wir konnten allein zehn Projekte mit langjährigen Hotelkunden umsetzen, darunter die 11. Baustufe des Mountainresorts Feuerberg. Für dieses langjährige Vertrauen sind wir sehr dankbar. Besonders gefreut haben wir uns auch über den Wettbewerbsgewinn für die Erweiterung des Hotels Wulfenia."

Weltlage nicht vergessen

Neues Mietwagenkonzept

Und Herwig Ronacher fügt hinzu: "Somit dürfen wir 2016 positiv abschließen – und dies trotz der wirtschaftlich angespannten Zeit, deren Probleme uns nicht unberührt lassen."Für Gastronom und Koch Michael Tarmann aus Labientschach waren die Highlights des letzten Jahres auf jeden Fall das Polentafest in Nötsch und der selbst organisierte Bauernmarkt im Sommer. "Der Erfolg der Events begeistert uns immer wieder und spornt für weitere Projekte und Fortsetzungen an", versichert Tarmann.Er zieht ein weiteres Fazit für 2016: "Unsere Wildwochen haben schon Tradition und locken viele Gäste an, nicht zuletzt, weil wir Herkunft und Qualität garantieren." Nach Meinung des Restaurantchefs zeichnet sich zudem ein Trend ab: "Es wird noch lieber Wild gegessen."Als erfolgreiches Jahr für sein Autohaus "Drive Patterer" in Hermagor stuft Franz Gerhard Patterer 2016 ein. "Ich bin stolz auf unser Team, das selbstständig und gut arbeitet. Das ist die Basis, damit ich die beiden Standorte strategisch weiterentwickeln kann", erklärt er.Auch ein neues Mietwagenkonzept unter dem Namen "Let's go" brachte Erfolg. "Durch die klassische Vermietung sowie die Kurzzeitvermietung innovativer Elektro-Fahrzeuge und Nutzfahrzeuge sind wir gut aufgestellt", erklärt der Unternehmer. Er ist zudem dankbar, dass ihm die VW-Kunden treu bleiben. "Zum Glück unterscheiden sie zwischen solider Dienstleistung und Herstellerproblemen."Dankbar blickt auch Gerhard Zimmermann vom gleichnamigen Möbelhaus in Hermagor auf 2016 zurück: "Wir sind froh über die Treue unserer Kunden und das tolle Team, ohne das der Erfolg nicht möglich gewesen wäre", versichert er. "Persönlich freue ich mich in Bezug auf das alte und das neue Jahr über die Gesundheit meiner Lieben."