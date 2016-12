6. Villacher Bauernadvent ist da

VILLACH. Von Samstag, 17. Dezmber bis Sonnstag, 18. Dezember wird die Ankunft des Christkindls beim Bauernadvent erwartet.Nach Fasching und Kirchtag setzt die traditionsreiche „Bauerngman“ auf Besinnlichkeit: Mit dem groß angelegten „Bauernadvent“ rund um die traditionelle Kindlbescherung ist der stille Advent nun zur Tradition geworden. Den globalen Weihnachtsmanneinmarsch aufhalten und die alpine Weihnachtskultur zu bewahren, hat sich die Bauerngman seit dem Jahr 2011 zum Ziel gesetzt. Der große Zuschauerzuspruch – in den Vorjahren rund 10.000 Gäste - ist ein riesen Erfolg. Dadurch noch weiter motiviert, hofft die „Gman“ weiterhin viele Gäste aus Österreich, aber auch Slowenien und Italien in die Draumetropole locken zu können.

Das Christkindlpostamt – Ein richtiges Postamt am Oberen Kirchenplatz

Die Bauerngman Plüschtiere - Esel, Schaf und Ochse

Das Christkind 2016

Friedenslicht aus Bethlehem

Taucher in Formation

Teilnehmende Chöre und Personen:

Programm:Samstag, 17. Dezember, 13 bis 17 Uhr auf der Bühne am Oberen KirchenplatzEinstimmung auf den Bauernadvent und Generalprobe mit Lesungen von Prominenten und Sponsoren, Krippenspiel der VS St. Martin, musikalische Untermalung durch die Musikschule Villach und von 16.30 bis 17 Uhr durch den Infineon Chor VillachSonntag, 18. Dezember ab 16 Uhr auf den Drau-Terrassen und in Folge am „Oberen Kirchenplatz“: Ankunft des Christkinds16 Uhr: Konzert des Finanzchors Villach in der Nikolaikirche17 Uhr: Start Bauernadvent auf den Drauterrassen vor dem Holiday Inn mit Begrüßung der Ehrengäste17.20 Uhr: Rund 30 Taucher der ÖWR, ÖBH und Feuerwehr schwimmen von der Eisenbahnbrücke in Formation der Drau entlang in Richtung Holiday Inn/Drauterrassen und bilden den Stern von Bethlehem.17.30 Uhr: Ankunft des Christkinds und der Engel mit dem Schiff . Das Christkind bringt das Friedenslicht, dass in Feuerschalen entzündet wird.Anschließend: Festlicher Umzug von den Drauterrassen durch die Stadt auf den Oberen Kirchenplatz - 400 Kinder als Hirten verkleidet, Christkindl-Kutsche, die Heiligen 3 Königen auf Pferden, 6 Lamas, … ca. 10.000 Besucher und Zuschauerca. 18: Eintreffen am Oberen Kirchenplatz es singt der Kinderchor der VS Völkendorf und es spielen die Jagdmusik VillachKindlbescherung ca. 120 Kinder werden von der Bauerngman eingekleidet und beschenkt18.30 Uhr: Heilige Messe in der StadtpfarrkircheWeitere interessante Details:Das Christkindlpostamt ist ein „richtiges Postamt“ mit eigenen Postkarten, Stempel und eigenen Briefmarken. An allen Adventwochenenden wird das Postamt von verschiedenen Vereinen wie z.B. den Goldhaubenfrauen, den Bürgerfrauen, der KLZ, dem Villacher Stadtmarketing, der Bauerngman … betreut. Alle Kinder können ihre persönlichen Wünsche im Postamt abgeben und es können auch Bilder als Christkindl hinter der Christkindl-Wand gemacht werden. Am 8. Dezember betreuen die heurigen Engel und das Christkind das Postamt und stehen für Bilder gerne zur Verfügung. An allen Adventwochenenden werden dort die Stofftiere und Laternen der Bauerngman verkauft.Das Christkindlpostamt wird in Kooperation mit der Volksbank Villach, der Kleinen Zeitung, der Villacher Bauerngman und dem Villacher Advent umgesetzt.Alle Informationen und Details rund um den Bauernadvent auf der Homepage www.bauernadvent.at gesammelt und veröffentlicht.In Kooperation mit ansässigen Villacher Kaufleuten, der Volksbank, McDonalds und dem Christkindlpostamt werden für die Bauerngman Villach Stofftiere verkauft. Der Reinerlös dieses Verkaufs kommt der traditionellen Kindlkasse zugute.Lena Maria Holzner ist das Christkind 2016. Sie wird von den beiden Hauptengeln Sarah Traninger und Iris Karlovic unterstützt.Unser Chriskindl wird heuer wieder das Friedenslicht von Bethlehem überbringen und allen Besuchern zur freien Entnahme mit auf den Weg geben. – Ein schöner besinnlicher neuer Brauch wird entstehen …Rund 30 Taucher Taucher der ÖWR, des ÖBH und der Feuerwehr schwimmen im 4 - 6 Grad kaltem Wasser von der Eisenbahnbrücke in Formation des Stern von Bethlehems der Drau entlang in Richtung Holiday Inn /Drauterrassen.Es singen und spielen – der Finanzchor Villach, die Jagdmusik Villach, der Kinderchor der Volksschule Völkendorf und am Samstag der Infineon Chor Villach.Infos: 0676/4477774Villacher Bauernadvent 2016 mit freundlicher UnterstützungBauerngman VillachVillacher Brauhof - Bahnhofstrasse 8 - 9500 Villach - www.bauerngman.atwww.bauernadvent.at