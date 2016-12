Adventkonzert in St. Nikolai

ST. NIKOLAI. Der Singkreis Villach unter der Leitung von Ilse Jöbstl und der Finanzchor Villach unter der Leitung von Arno Kohlweg laden am Sonntag, 18. Dezember um 16 Uhr zum alljährlichen Adventkonzert in die Pfarrkirche St. Nikolai.



Dazu ist jeder herzlich willkommen, der sich in stimmungsvoller Atmosphäre mit Chorgesang und Musik auf die Weihnachtszeit besinnen möchte.



Weitere Mitwirkende sind das Villacher Bläserquartett unter der Leitung von Herbert Karlbauer.



Eintrittspreis: Freiwillige Spende.



Nähere Informationen: 0699/17170344.