Adventliche Feierstunde in Villach/Lind

AT

, Adalbert-Stifter-Straße 21 , 9500 Villach AT

Evangelische Kirche Villach Nord , Adalbert-Stifter-Straße 21 , 9500 Villach AT

Villach : Evangelische Kirche Villach Nord |

VILLACH/LIND. Der Gemischte Chor Ledenitzen-Faaker See unter der Leitung von Astrid Potisk mit Obfrau Beatrice Ulbing lädt am Sonntag, dem 4. Dezember um 18 Uhr in die evangelische Auferstehungskirche zu einer Feierstunde unter dem Motto

"Lieder zum Advent" ein.



Eintritt: freiwillige Spenden



Nähere Informationen erhalten Sie unter 0699/14170005 oder auf www.gem-chor-ledenitzen.at.