Adventmarkt für den guten Zweck

VILLACH. Am Donnerstag, 1. Dezember veranstaltet die Jugendnotschlafstelle (JUNO) Villach zum ersten Mal einen Adventmarkt und lädt von 12 bis 18 Uhr in die Marksgasse 3.



Hier erwartet Sie vor allem Selbstgebasteltes für die Weihnachtszeit wie z.B. Christbaumschmuck, kleine Mitbringsel und Dekorations-Allerlei.



Der gesamte Erlös des Adventmarktes kommt den Jugendlichen, die in der JUNO Villach betreut werden, zugute.



Heiße Maroni, Fruchtpunsch, Kekse und belegte Brötchen sorgen ebenfalls für vorweihnachtliche Stimmung!



Nähere Inforamtionen auf Facebook.