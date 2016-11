Alpen Adria Chor gibt Adventkonzert

Villach : Kirche St. Nikolai |

ST. NIKOLAI. Am Samstag, 3. Dezember um 17 Uhr veranstaltet der Alpen Adria Chor Villach ein bezauberndes Adventkonzert in der Kirche St. Nikolai und am Sonntag, 4. Dezember, ebenfalls um 17 Uhr lädt der Chor in die Kirche Maria Gail.



Mitwirkende bei beiden Konzerten sind neben dem Alpen Adria Chor Villach auch die Familienmusik Nowak-Taschwer und Martin Nowak an der Orgel.



Karten: Vorverkauf EUR 12,- und an der Abendkassa EUR 15,-



Nähere Informationen unter 0664/73191638 und auf www.alpenadriachorvillach.at