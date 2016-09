"Bitte. Danke." von Gery Seidl

VILLACH. Am Dienstag, 11. Oktober, 19.30 Uhr zu Gast im Bambergsaal, ehemaliges Parkhotel, Moritschstraße 2.Gery Seidl begibt sich mit seinem vierten Solostück auf die Suche nach dem ultimativ Menschlichen. Er erzählt Skurrilitäten aus dem Alltag in seiner gewohnten Manier, schlüpft in verschiedene Rollen, begleitet von schrägen Tönen.Doch worauf kommt es wirklich an?Kommt darauf an!Gery Seidl schafft es, die großen Fragen der Menschheit auf einen kleinen, erträglichen und überaus komischen Nenner herunterzubrechen. Hin und her gerissen zwischen Luxusproblemen und der täglich lustvoll angekündigten Apokalypse rudert er durch seine Welt und sagt freundlich: „Bitte. Danke.“ Doch wenn Seidl sich in Rage redet, flackern seine Augen, seine Haare fliegen durch die Luft und seine Hand ballt sich zur Faust. Er nennt diesen Moment: „Mein innerer Seidl erhebt sich.“ – Und das tut er oft. Denn es gibt so manche Dinge, die Gery Seidl auf die Palme bringen.

Gery Seidl ist auch gern gesehener Gast im TV, so kennt man ihn aus „Was gibt es Neues?“ (ORF), „Bist du deppert“ (Puls 4), aus verschiedensten Werbespots oder der neuen Comedy Show „Sehr witzig!?“.Karten: 04242/27341.Eintritt: EUR 22,50Infos: 04242/205-3400