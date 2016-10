Buch 13 präsentiert "Nach Hause lesen ..."

Villach : Congress Center |

VILLACH. Die Musikschule Villach mit Günter Wurzer, René Sulzberger von Holiday Inn und BUCH13 Mastermind Gerald Eschenauer schmiedeten gemeinsam eine außergewöhnliche Idee. Als Service an alle VillacherInnen bietet das Trio im Congresscenter an zwei Abenden „Leseatmosphäre am Nachhauseweg“, angereichert von musikalischen Kostproben der Musikschüler Villachs.



Den Auftakt übernimmt am Mittwoch, den 12. Oktober um 18 Uhr der Kärntner Erfolgsautor Gerald Eschenauer, er liest ein Best-Of seiner Werke.



Der zweite Termin ist am Mi. 23. November 18 Uhr mit Michael Hatzenbichler geplant. Er liest "Einraumwohnung".



Eintritt: EUR 8,-



Karten erhaltn Sie an der Abendkasse und in der Musikschule



Weitere Infos: 0680/2450745.