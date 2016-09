Da sein für ältere Menschen

ST. MARTIN. Am Mittwoch, 5. Oktober, 18-21 Uhr startet eine 3-teilige Fortbildung für die Begleitung älterer Menschen im Alten- und Pflegeheim in Villach, Dekanatsamt Villach-St.Martin.Ältere Menschen in ihrer Lebensgestaltung zu unterstützen, mit ihnen Zeit zu verbringen, ist bereichernd und sinnstiftend.Dieser Dienst berührt viele – auch eigene – Lebensthemen und kann neben aller Freude auch zeitweise belastend und fordernd sein.

Beim ersten Treffen schöpfen wir aus dem reichen Erfahrungsschatz der TeilnehmerInnen, setzen uns mit den vielen Gesichtern des Alterns auseinander und entdecken die eigenen Stärken und Talente für die Arbeit mit älteren Menschen.Die weiteren Termine sind am 29.11. und am 7.2. jeweils 18-21 UhrInfos & Anmeldung unter: 0660/5457400 oder per Mail an ga.mex1@aon.at