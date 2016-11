Die "Dublin Jewels" sammeln wieder für Villacher in Not

ST. MAGDALEN. Unter dem Motto "Starke Mädls unterstützen Villacher in Not" zeigt die Highlander Damengruppe "Dublin Jewels" seit 5 Jahren Herz.Die sieben Damen (Obfrau und Gründerin Tamara Omann-Wissotzky, Tatjana Traußnig, Jessica Ott, Romana Enzi, Beatrix Oberrauter, Bettina Rainer und Bibi Petek) engagieren sich seit der Gründung jedes Jahr für den guten Zweck und sind auch heuer wieder mit einem Stand vor dem Lagerhaus in St. Magdalen zu finden. Mit dem Erlös wird wie immer, ein aktuelles regionales Sozialprojekt unterstützt.

Merken Sie sich die Termine für die Spendenaktion vor: 9. Dezember, 9-18 Uhr; 10. Dezember, 9-13 Uhr; 16. Dezember, 9-18 Uhr & 17. Dezember, 9-13 Uhr.Die Verpflegung stellen in diesem Jahr umliegende Bauern aus Villach zur Verfügung. Erstmals findet auch eine Krippenversteigerung im Rahmen dieser Aktion statt.