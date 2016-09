Die Fidelen Mölltaler: Eine Legende sagt Servus

VILLACH. Die Fidelen Mölltaler haben Musikgeschichte geschrieben und sagen nach 45 Jahren am 9. Oktober, 18 Uhr im Congress Center Adieu.Huby, Sepp, Lucky, Peter und Wolfgang sind jenes Quintett, welches die volkstümliche Musik und den volkstümlichen Schlager ganz maßgeblich geprägt haben.Mit Superlativen muss man vorsichtig sein, aber hier wären sie angebracht. Sind 45 Karrierejahre schon ein Erfolg für sich, so bietet die Geschichte der Fidelen Mölltaler noch viele weitere Meilensteine, von den jeder einzelne beeindruckend für sich steht.56 LPs bzw. CDs haben sie im Laufe ihrer Karriere eingespielt. Die Mölltaler waren die erste volkstümliche Formation die über 1 Million Tonträger verkauft hat und dieser Erfolg wurde mit einer ORF TV-Show im Jahr 1988 – zur besten Sendezeit im Hauptabend - gebührend gefeiert. Programmatischer Titel: ‚Die Mölltaler Million‘. Eine Sensation, die es so zuvor nie gegeben hat. Aber wohl verdient, denn die Mölltaler gelten als Wegbereiter, ja, als Erfinder des volkstümlichen Schlagers. Mit ihrem Hit ‚Warum nur, das frag ich dich‘ haben sie musikalische Grenzen gesprengt und der gesamten Szene damit als Vorbild gedient.

Musikalischer Kopf der Gruppe war und ist Huby Mayer. Der Autor und Komponist hat mehr als 2.800 Titel geschrieben, darunter über 1.000 nur für die Mölltaler. Die Liste seiner Hits umfasst Evergreens wie ‚Liebe ist mehr als ein Wort‘, ‚Gold, Platin & Diamant‘, ‚Eine Herde weißer Schafe‘ uvm. Letzteres Lied ist mittlerweile auch offiziell ein eingetragenes, österreichisches Volkslied.Zum Abschied die Tour. Darunter findet sich auch das ‚Fest der Dankbarkeit‘ in der Heimat der Gruppe, im Kärntner Mölltal.Musikalische Eigenständigkeit und auch eine bodenständige Bescheidenheit war, was die Mölltaler all die Jahre ausgezeichnet hatte. Und sie sind sich stets selbst treu geblieben und haben dabei auf Mayers musikantische Fähigkeiten vertraut. Die Kunst für seine Freunde genau die richtigen Lieder zu komponieren. ‚Dafür bin ich meinen Kollegen sehr dankbar, dass sie an meine Art Lieder zu schreiben geglaubt haben‘, so Mayer und in der Tat, sind viele seiner Hits mittlerweile Evergreens, tragen seine Handschrift und niemand kennt die Band so gut wie Mayer.Die Fidelen Möllltaler haben Hitparadengeschichte geschrieben und mit dieser Tour verabschiedet sich eine der erfolgreichsten Formationen des Landes. Eine Ära geht zu Ende!Tickets bei allen oeticket-Verkaufsstellen, 01/96 0 96 234 sowie www.oeticket.com.Weitere Infos: www.showfactory.at.