Die Geschichte vom "Regenbogenfisch"

VILLACH. Am Dienstag, 24. Jänner um 8.30 Uhr wird das Kindertheater "Der Regenbogenfisch" im Bambergsaal des Parkhotel, Moritschstraße 2 aufgeführt.Es geht um einen Fisch, der weit draußen im Meer lebt. Dieser Fisch ist jedoch kein gewöhnlicher Fisch – nein. Er ist der allerschönste Fisch im ganzen Ozean. Sein Schuppenkleid schillert in allen Regenbogenfarben. Die anderen Fische bewundern ihn. Sie nennen ihn den Regenbogenfisch. Und sie hätten auch gerne eine Glitzerschuppe. Aber der Regenbogenfisch will keine Schuppe verschenken. Da schwimmen die anderen Fische davon! Jetzt ist der Regenbogenfisch ganz allein. Eine Geschichte über Schönheit und über Freundschaft. Wie sie vergeht. Und wie sie wieder kommt.

Eintrittspreis: EUR 9,- (ab 10 Personen EUR 4,50/Person)Weitere Informationen: www.theater-des-kindes.at oder unter 04242/2053415.