VILLACH. VILLACH. Walter Preiml von K+P Küchen & Wohndesign GmbH und Günther Linder, Obmann des Vereins "Gesund Leben" entwickelten gemeinsam die Idee eine Verbindung zwischen Gesundem Wohnen und gesundem Leben zu schaffen. So entstand die "Messe für Vitalität und Gesundheit - Gesundes Leben 2016", welche am Freitag, dem 14. Oktober von 12 bis 19 Uhr und am Samstag, dem 15. Oktober von 9 bis 18 Uhr in der Ausstellungshalle der Firma K+P Küchen & Wohndesign GmbH, Badstubenweg 75 veranstaltet wird. An diesen zwei Tagen können Sie sich bei den regionalen AustellerInnen sowie beim Roten Kreuz und beim Hilfswerk durch zahlreiche Vorträge und Workschops informieren lassen. Außerdem werden gratis Messungen von Blutdruck, Blutzucker und Cholesterin angeboten, sowie ein Hörtest der Firma Hansaton. Ziel ist es, den Menschen verschiedene Systeme, Methoden und Therapien im Gesundheitswesen näher zu bringen. Der Eintritt ist frei. Freuen Sie sich auf verschiedene Vorträge aus den Bereichen Gesundheit Ernährung und Vitalität.