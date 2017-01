Villach : Kulturhaus |

MARIA GAIL. Die Faschingssaison 2017 ist eröffnet und auch des Kulturspektrum Maria Gail startet wieder in die 5. Jahreszeit.



Auch heuer haben sich die Faschingsnarren wieder ein buntes Programm ausgedacht, das den Besuchern und Besucherinnen bei den insgesamt 11 Faschingssitzungen die Lachtränen in die Augen treiben wird. Kommen Sie vorbei, denn gute Laune ist vorprogrammiert!



Die erste Sitzung findet am Samstag, 21. Jänner um 20 Uhr statt.



Weitere Termine sind am 27.1., 28.1., 3.2., 4.2., 10.2., 11.2., 17.2., 18.2., 24.2. und 27.2., jeweils um 20 Uhr.



In diesem Sinne ein herzliches Lei Lei Ma Gai!



Kartenvorbestellung unter: ksmg-karten@utanet.at oder 0676/4736870

Alle Infos auf: ksmg.at