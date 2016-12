VILLACH. „Von der Pficht zum Ungehorsam gegen den Staat“ nach Henry D. Thoreau mit Andreas Thaler und Martin Dueller wird am Freitag, 16. Dezember, 21 Uhr im Haus der künstlerischen Begegnung präsentiert.Henry David Thoreaus 1849 erstmals veröffentlichte Essay „Von der Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat“ richtet sich einerseits gegen „den Staat“, der seine BürgerInnen in die Pflicht nimmt und knechtet, andererseits - und viel wichtiger - ist es ein Plädoyer für aktive Bürgerschaft. Es geht ihm darum, dass man sich nicht bloß den Gesetzen zu beugen hat, sondern auch die Pflicht ethisch und moralisch zu handeln, auch wenn dies den Bruch von Gesetzen bedingen sollte.

Auf diesen Text bezogen sich unter anderem Menschenrechtsaktivisten wie Gandhi oder Martin Luther King aber auch - aus neuerer Zeit - Aktivisten wie Martin Balluch.Zentraler Moment dieser Idee des Ungehorsams ist seine gewaltfreie Durchführung, ein sanfte Verweigerung vorgegebener Handlungsweisen bzw die Weigerung überhaupt zu handeln, mitzumachen. Hier klingt ebenso das „I would prefer not to“ von „Bartleby, der Schreiber“ an, 1853 erstmals von Herman Melville veröffentlicht. Eine Projektumsetzung, die a.c.m.e,- im nächsten Jahr zu seinen Vorhaben zählt.Soviel zum Titel.Der Performanceabend (als Pre-Release zum Theatermonolog) „Von der Pflicht zum Ungehorsam gegenüber dem Staat“ bezieht sich nur peripher auf Thoreaus Text. Untersucht wird vielmehr die Korrelation zwischen der Entmachtung von Staatsgebilden im Verhältnis zum Kapitalmarkt und Wirtschaftsunternehmen, die jene Bereiche übernehmen, die Staaten outgesourced haben. Gleichzeitig versuchen Staaten wieder verstärkt durch Gesetze das Leben der StaatsbürgerInnen einzuschränken, die nicht nur absolut sicher sondern auch gesund leben sollen. Allerdings führt genau dies nicht zu einer Emanzipation der BürgerInnen und vor allem nicht zur Förderung von Freiheit und selbstständigem und vor allem selbstverantwortlichen Denken.Stehen wir an der Schwelle zur Auflösung der Staaten und sehen wir deren letzte Machtdemonstrationen? Werden die Menschen in Zukunft von Unternehmen regiert? Wird überhaupt noch regiert?Und dann gibt es in diesem Konstrukt die neue Gattung „Wutbürger“, „Mutbürger“ und wie sie alle heißen, deren Orientierungslosigkeit von verschiedenen Interessensgemeinschaften gebündelt und in blinden Hass übersetzt werden. Immer öfter hört man auch in Österreich schon die Schlagworte „Lügenpresse“ oder die Forderung eine Regierung eben nicht abzusetzen - was in einem demokratischen Protest nichts außergewöhnliches wäre - sondern die Regierung zu stürzen, ähnlich wie bei „Bürgerbewegungen“ wie der deutschen Pegida, die Angela Merkel gerne aufgehängt sehen würde.Wir haben es also mit explizit antidemokratischen Strömungen zu tun, die ihrem Staat nicht mehr vertrauen, eben weil sie das Gefühl haben, dass dessen Macht schwindet und auf Krisen ratlos bis ohnmächtig reagiert.