Ein "Standl" für den guten Zweck

Villach : Hauptplatz |

VILLACH. Besuchen Sie am Mittwoch, 14. Dezember von 10 bis 18 Uhr den Benefizstand der Initiative der Freiheitlichen Frauen am Villacher Adventmarkt, der unter dem Motto "VillacherInnen helfen VillacherInnen" Geld für den guten Zweck sammelt.



Der gesamte Verkaufserlös geht an zwei junge Mütter in schwieriger Lebenslage.



Nähere Informationen finden Sie auf Facebook.