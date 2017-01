Einzigartige Ausstellung lädt zur Finissage

Villach : Tart |

VILLACH. Die Kunst Ausstellung K.E.M. in der Sie Schwarzlichtkunst mit 3-D-Effekt durch eine 3-D-Brille bestaunen können, ist seit der Eröffnung am 9. Jänner ein voller Erfolg und lockt reichlich neugierige Besucher ins Tart in der Widmanngasse 16.



Am Donnerstag, 9. Februar neigt sie sich allerdings dem Ende zu und aus diesem Grund wird an diesem Tag ab 18 Uhr zur großen Finissage mit einem reichhalteigen Buffet geladen.



Bis dahin ist die Ausstellung Donnerstag bis Samstag von 16 Uhr bis 20 Uhr zu besichtigen.