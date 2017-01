Enspannungstrainerin für Kinder

VILLACH. Die Neuen Akademien starten am Samstag, 4. Februar die Ausbildung zum/r Diplomierten EntspannungstrainerIn für Kinder in der Pestalozzistrasse 21. Kursdauer: 10 Tage, Samstag (9-16.30 Uhr) und Sonntag (9-15.45 Uhr).Die Ausbildung zum/zur dipl. EntspannungstrainerIn für Kinder ist für Personen geeignet, die gerne mit Kinder arbeiten möchten bzw. schon mit Kindern arbeiten. Die gelernten Inhalte lassen sich gut in Abläufe von Kindergärten, Nachmittagsbetreuungen oder Schulen integrieren. Als EntspannungstrainerIn für Kinder können Sie auch präventiv Kinder auf einen ganzheitlichen, gesunden Weg begleiten.

Leistungsdruck und Freizeitstress belasten auch unsere Kinder immer mehr. Der moderne Lebensstil trägt dazu bei, dass es unseren Kindern oft an Zeit und Raum fehlt, um sich "natürlich" zu entspannen. Deshalb wird es immer wichtiger, Zeit und Raum für Kinder zu schaffen, in dem sie sich zurückziehen können und lernen sich zu entspannen.Der/die Dipl. EntspannungstrainerIn für Kinder lernt zunächst die wichtigsten Entwicklungsphasen von Kindern und Jugendlichen und ihre Besonderheiten kennen. Die Auswirkungen der Leistungsgesellschaft, der "Neuen Medien" und Stress bilden eine wichtige Grundlage, um die verschiedenen Verhaltensweisen von Kindern zu verstehen. Sie lernen verschiedene Entspannungsmethoden kennen und wie sie diese für Kinder gerecht anwenden können. Beim Thema Achtsamkeit bekommen Sie Methoden gezeigt, die Sie kindgerecht in den Alltag integrieren können. Mit der Imaginationstechnik können sich Kinder ihren eigenen Zauberer oder ihr eigenes Krafttier erschaffen. Zu guter Letzt werden wir uns mit der Spiritualität von Kindern beschäftigen.LEHRINHALTE IM ÜBERBLICK:1. Block: Grundlagen 04. bis 05. Feber (Sa, So)Wichtige Entwicklungsphasen der Kindheit und Jugend, Auswirkungen der Leistungsgesellschaft auf die Kindheit, Kinder und Medien, Auswirkungen von Stress auf Kinder2. Block: Entspannungsmethoden für Kinder 25. bis 26. Feb.Fantasiereisen, Progressive Muskelentspannung, Autogenes Training, Meditation, Mandalas malen, Körperwahrnehmungsübungen, Konzentrationsübungen3. Block: Achtsamkeit mit Kindern 25. bis 26. März. (Sa, So)Was ist Achtsamkeit?; Die 4 Bausteine der Achtsamkeit, Achtsamkeitsübungen, Achtsamkeitsübungen für den Alltag4. Block: Imaginationsübungen für Kinder 22. bis 23. April (Sa, So)Einführung in die Imaginationstechniken, Vermittlung von Imaginationstechniken, Zum Mitmachen ermuntern, Die Neun Grundtechniken der Imagination, Imaginationstechniken in der Praxis5. Block: Kinder und Spiritualität 13. bis 14. Mai (Sa, So)Hochsensitive Kinder, Spiritualität von Kindern fördern und unterstützen, Spiritualität im AlltagANFORDERUNGSPROFIL:Es ist kein Fachwissen notwendig, da in der Ausbildung alle notwendigen Inhalte gelehrt werden. Voraussetzung ist das Mindestalter von 18 Jahren und Freude an der Arbeit mit Kindern.KOSTEN: EUR 980,- inkl. Skripten und PrüfungsgebührMINDESTTEILNEHMERZAHL: 6 PersonenNähere Informationen unter 0676/7535577 oder auf www.dieneuenakademien.at