Erleben Sie die Musik von Sister Act live

VILLACH. Theresa Thomason, ein Top Star aus New York, füllt in Amerika Hallen mit über 50.000 Besuchern und kommt am Dienstag, 6. Dezember, 20 Uhr mit "The Sisters" direkt aus New York nach Europa ins Congress Center, Europaplatz 1.Zu hören sind sämtliche Highlights aus den beiden weltbekannten Topfilmen mit Whoopi Goldberg und mehr - dargeboten von einem Star-Ensemble direkt aus den USA.Jedem Besucher wird sofort klar, dass diese Produktion für die Darsteller nicht Arbeit sondern Freude und Überzeugung bedeutet. Die Sängerinnen in ihren Nonnenkleidern fühlen sich nicht „kostümiert“ sondern einfach nur in ihrem Element!

Dieses Feeling - das unweigerlich auf das Publikum überspringt - ist es auch, was das Besondere dieses Abends ausmacht und die Zuschauer mitreißt.ist verantwortlich für Voicecoaching und Choreografie.Auch der Ton-Techniker hat in den USA einen guten Namen als Background-Profi und arbeitete mit Stars wie Whitney Houston, Stevie Wonder oder Sting zusammen.und ihr Chor „The Sisters“ wird das Publikum von der ersten bis zur letzten Minute mit heißen Rhythmen begeistern.Unterstützt wird Bri Luv von einem Chor aus erstklassigen Sängerinnen, die zum Teil schon mit weltbekannten Stars am Broadway aufgetreten sind. Die Live-Band dieser Show setzt sich ausschließlich aus Vollblutmusikern zusammen, welche ebenfalls bereits mit zahlreichen Größen der Branche auf der Bühne standen.Die aufwändige Lichtshow unterstreicht die Professionalität dieser besonderen Veranstaltung. Doch es ist nicht nur Show sondern vielmehr ein Lebensgefühl, das dieses erstklassige Ensemble nach Europa bringt. Die Begeisterung, die Whoopi Goldberg mit den beiden Sister Act - Filmen ausgelöst hat, steht auch bei dieser Veranstaltung im Mittelpunkt.Karten-Vorverkaufsstellen: Ö-Ticket, Banken und die üblichen VVK-Stellen sowie www.ticket-billiger.com und www.sisteract2016.comWeitere Informationen erhalten Sie auf www.sisteract2016.com oder auf Facebook.