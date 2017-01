Eva Funk mit "certain creatures"

VILLACH. Am Donnerstag, 9. Februar, 19 Uhr lädt Eva Funk zur Vernissage unter dem Titel "certain creatures" in die Galerie Freihausgasse.Eva Funk beschreibt einen Zustand der Unbestimmtheit, jenen zwischen Prozess und Chaos und lässt uns dies im Moment des noch Flüssigen Formbaren, erscheinen. Sie beschreibt ihre Objekte als "fiktionale Skulpturen". Diese können nur bedingt als autonome Werke gesehen werden, da sie jederzeit aufhören können in ihrer derzeitigen Form der Darstellung zu existieren. Weiter bezieht sich dieser Begriff auf eine Stimme, die den Objekten verliehen wird.

Die Skulpturen befinden sich innerhalb der Arbeit in ihrem eigenen Szenario, einem Kontext, der häufig auf Narrationen basiert. Diese werden dem Alltäglichen entnommen und sollen dabei außerhalb von Kategorisierungen wie Langeweile oder Redundanz stehen und ebenso nicht mit Bedeutung überhöht werden, sondern in ihnen soll sich eine eigene poetische Sprache entfalten können. Darin besitzen die Skulpturen eine aktive Rolle.Seit 2016 beschäftigt sich Funk mit ihrer neuen Arbeitsreihe "creatures", zu dem sie unterschiedliche Ausstellungsübungen verhandelt. Im ersten Teil unter dem Titel "casual creatures" lud sie fünf Künstlerinnen in die Berliner Galerie DZIALDOV ein, um sich kollektiv mit den hier gestellten Fragen auseinanderzusetzen.Bei "certain creatures" werden nun bewust verzerrte Formen gezeigt, welche diese bereits vorgeformten Bünde aufbrechen sollen. Entstehen werden Abbildungen von Körpern und Dingen, die sich in einem Zustand der Transformation befinden. Also Körper und Dinge, die unaufhörlich in Bewegung sind, sich immerzu verändern, die unklar, irrational sind, die sich in einem Zwischenzustand befinden, die nicht entweder/oder sind, sondern weder/noch, die die Grauzonen als etwas Positives verstehen.Ausstellungsdauer bis 4. März; Mi., Do., Fr. 9-13 Uhr & 14-18 Uhr; Sa., 9-15 Uhr geöffnet.Infos: 04242/205-3450.